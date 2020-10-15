Реальные доходы беларусов в январе-августе 2020 года выросли на 5,2%

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-августе 2020 года выросли на 5,2% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,1%, доходы от собственности и прочие - 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.