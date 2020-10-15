Lufthansa Technik: обслуживание самолета Лукашенко идет по плану

DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта (Wolfgang Reinert) на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко. "Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком", - такой ответ 15 октября получилаот официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге(Wolfgang Reinert) на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета





Ранее украинский информационный портал "ИнфоРезист" под заголовком "СМИ: В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко" сообщил, что "сотрудники Lufthansa Technik не стали обслуживать самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко".





Аналогичная информация появилась и в ряде других СМИ.





"ИнфоРезист" цитирует заявление местного отделения немецкого профсоюза Ver.di. Это заявление есть в распоряжении DW. В нем и в самом деле говорится о том, что 13 октября в Гамбург прилетел белорусский Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA на очередное техобслуживание компании Lufthansa Technik.





"Это самолет Лукашенко, который в то же самое время отдает приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси", - пишут профсоюзные активисты.





Далее они подробно рассказывают о ситуации в нашей стране, о протестах и арестах оппозиционеров, применении властями насилия и пыток, о бесправии рабочих, о нарушениях прав человека, репрессиях против белорусских стачкомов.





Ver.di напоминает также о том, что 31 год назад рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге объявили забастовку, чтобы не обслуживать самолет президента Румынии Николая Чаушеску в то время, когда он "велел подавлять протесты рабочих и работниц".

Забастовка в Гамбурге не объявлена

В этот раз, однако, забастовка не объявлена. Профсоюз ожидает лишь, что "администрация Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций в том случае, если сотрудники и сотрудницы откажутся работать с соответствующим самолетом".





А требования Ver.di выдвинул в адрес белорусских властей: прекратить подавление протестов, обеспечить право на забастовку и организацию независимых профсоюзов, освободить всех политзаключенных и восстановить на работе уволенных.





"Мы требуем отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов", - говорится также в документе.