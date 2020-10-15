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Lufthansa Technik: обслуживание самолета Лукашенко идет по плану
Источник материала: Партизан
Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.
"Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком", - такой ответ 15 октября получила
Ранее украинский информационный портал "ИнфоРезист" под заголовком "СМИ: В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко" сообщил, что "сотрудники Lufthansa Technik не стали обслуживать самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко".
Аналогичная информация появилась и в ряде других СМИ.
"ИнфоРезист" цитирует заявление местного отделения немецкого профсоюза Ver.di. Это заявление есть в распоряжении DW. В нем и в самом деле говорится о том, что 13 октября в Гамбург прилетел белорусский Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA на очередное техобслуживание компании Lufthansa Technik.
"Это самолет Лукашенко, который в то же самое время отдает приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси", - пишут профсоюзные активисты.
Далее они подробно рассказывают о ситуации в нашей стране, о протестах и арестах оппозиционеров, применении властями насилия и пыток, о бесправии рабочих, о нарушениях прав человека, репрессиях против белорусских стачкомов.
Ver.di напоминает также о том, что 31 год назад рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге объявили забастовку, чтобы не обслуживать самолет президента Румынии Николая Чаушеску в то время, когда он "велел подавлять протесты рабочих и работниц".
Забастовка в Гамбурге не объявлена
В этот раз, однако, забастовка не объявлена. Профсоюз ожидает лишь, что "администрация Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций в том случае, если сотрудники и сотрудницы откажутся работать с соответствующим самолетом".
А требования Ver.di выдвинул в адрес белорусских властей: прекратить подавление протестов, обеспечить право на забастовку и организацию независимых профсоюзов, освободить всех политзаключенных и восстановить на работе уволенных.
"Мы требуем отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов", - говорится также в документе.
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Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает...
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