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Нашумевший спектакль «Дзяды», в котором играют купаловцы, перенесен на новую дату
Источник материала: Tut.by
Спектакль
По словам организаторов, спектакль «Дзяды» переносится «по техническим причинам». Он пройдет 22 октября на площадке КЗ «Минск», все купленные билеты остаются действительными на новую дату.
К слову, еще один показ спектакля
Напомним, что в постановке задействованы бывшие актеры Купаловского театра Роман Подоляко, Светлана Аникей и Дмитрий Тумас.
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Спектакль «Дзяды», запланированный на 19 октября, перенесен на новую дату - он пройдет 22 октября. Площадка тоже изменилась: зрителей ждут в КЗ «Минск». Об этом TUT.BY...
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