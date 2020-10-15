Нашумевший спектакль «Дзяды», в котором играют купаловцы, перенесен на новую дату

Источник материала: Tut.by

Спектакль «Дзяды» , запланированный на 19 октября, перенесен на новую дату — он пройдет 22 октября. Площадка тоже изменилась: зрителей ждут в КЗ «Минск». Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия.



Фото предоставлено организаторами

По словам организаторов, спектакль «Дзяды» переносится «по техническим причинам». Он пройдет 22 октября на площадке КЗ «Минск», все купленные билеты остаются действительными на новую дату.

К слову, еще один показ спектакля намечен на 23 ноября. Планируется, что он также пройдет в КЗ «Минск».

Напомним, что в постановке задействованы бывшие актеры Купаловского театра Роман Подоляко, Светлана Аникей и Дмитрий Тумас.

Когда: 22 октября, 19.00

Где: К З «Минск»

Сколько: от 15 до 30 рублей Купить билет

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