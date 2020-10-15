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Хуже, чем в Индии. За сколько дней белорус накопит на iPhone 12 Pro

15.10.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресурс Picodi.com подсчитал, сколько нужно работать жителям разных стран, чтобы купить новенький iPhone 12 Pro. Беларуси в списке этих стран не оказалось, но этот показатель мы высчитали сами — вот что получилось.


Фото: Picodi

Исходя из рейтинга, больше всего работать на новый смартфон в стартовой версии с 128 ГБ памяти придется жителям Индии и Мексики — там на это уйдет по 54,4 дня. В Швейцарии нужно работать меньше всего — всего 4,4 дня, гражданам США — 6,1 день, а австралийцам — 6,6 дней. Среднестатистическому россиянину чтобы заработать на смартфон, придется трудиться 47,5 дней — при этом необходимо отказаться от всех остальных покупок, включая еду.

А сколько дней надо будет работать жителю Беларуси?

На сайте Picodi говорится:

— Индекс iPhone 2020 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 12 Pro (с памятью 128 ГБ), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране.

Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

На основании этой информации можно высчитать количество дней, необходимое среднему белорусу, чтобы он накопил на новенький айфон (конечно, если все эти дни он не будет тратить ни копейки на еду, проезд или коммунальные услуги). Ресурс myfin.by со ссылкой на информацию Белстат утверждает, что в августе этого года средняя начисленная заработная плата в стране составила 1 276,4 рубля. Если вычесть из нее налоги (13% подоходного и 1% ФСЗН), получается сумма в 1097,36 рублей.

Делим ее на 21 — получается 52,25 рубля в день. Официальная цена iPhone 12 Pro в Беларуси пока не объявлена, но, по нашим прикидкам, она вряд ли составит меньше 3599 рублей. Получается, что жителю Беларуси на новый смартфон придется работать 68,9 дней. Другими словами, если бы Беларусь внесли в рейтинг выше, у нас была бы худшая позиция — даже по сравнению с Индией и Мексикой.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
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