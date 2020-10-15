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Сборная Беларуси стала лидером группы в Лиге наций УЕФА после победы над командой Казахстана

15.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В матче группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Беларуси по футболу обыграла команду Казахстана. Встреча четвертой группы Лиги C состоялась в Минске. Игра завершилась со счетом 2:0. На счет сборной голы записали Евгений Яблонский (36-я минута) и Роман Юзепчук (90+3).

Набрав после четырех туров семь баллов белорусские футболисты вышли на первое место в квартете. На втором месте с пятью очками – сборная Литвы, на третьем – команда Албании так же с пятью очками, на четвертом – сборная Казахстана, у которой четыре балла.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча четвертой группы Лиги C состоялась в Минске. Игра завершилась со счетом 2:0.
 
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