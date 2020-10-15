|
Как изменились доходы белорусов в январе августе?
Источник материала: Myfin
Как сообщили в Белстате, в общем объеме денежных доходов
Что в итоге?
Реальные располагаемые денежные доходы за январь-август текущего года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,2%.
Речь идет о денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированных на
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе августе 2020 года составили 105,2% к уровню января августа 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)