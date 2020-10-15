Как изменились доходы белорусов в январе августе?

Источник материала: Myfin

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Как сообщили в Белстате, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению ( пенсии , пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.



Что в итоге?

Реальные располагаемые денежные доходы за январь-август текущего года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,2%.