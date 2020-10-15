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Фем-группа КС: давление, запугивание и преследование тех, кто способствует мирному диалогу, недопустимы

15.10.2020 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Давление на активисток, запугивание и преследование тех, кто способствует мирному диалогу, недопустимы, говорится в заявлении фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Фем-группа КС: давление, запугивание и преследование тех, кто способствует мирному диалогу, недопустимы
Ольга Шпарага

«9 и 10 октября в Минске были задержаны участницы фем-группы Координационного совета Светлана Гатальская, Юлия Мицкевич и Ольга Шпарага, — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале КС. — Необоснованные задержания и очевидно сфабрикованные дела указывают на целенаправленное преследование активисток и, несомненно, ставят перед собой цель остановить их активистскую деятельность. Ольга, Юлия и Светлана выражали свою гражданскую позицию исключительно мирными способами».

В заявлении подчеркивается, что на протяжении многих месяцев активистки демонстрировали поддержку ненасильственных перемен в стране и способствовали построению диалога.

«Задержание на базе сфабрикованных дел (дело Светланы трижды отправляли на доработку, Юлию задержали под предлогом «установления личности»), жестокие условия содержания в ИВС (в камере Ольги была очень низкая температура, не было матрасов и постельного белья) и вынесение приговоров с максимальным наказанием по административному правонарушению указывает на явную политическую подоплеку дел, грубо нарушает права человека и ставит под вопрос возможность продолжать диалог с властями», — отмечается в заявлении.

Фем-группа КС требует немедленного освобождения Гатальской, Мицкевич и Шпараги, которые отбывают 15-суточный арест.

«Мы также заявляем, что продолжаем активно работать и не намерены прекращать деятельность до достижения наших общих целей. Освобождение политических заключенных — необходимое условие для построения диалога в Беларуси, без которого движение вперед невозможно», — подчеркивается в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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