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Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью
Источник материала: Навiны
Марш людей с инвалидностью в Минске продлился чуть более двух часов.
Дойдя до ГУМа, участники мероприятия столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.
Участники акции попытались договориться с сотрудником милиции, чтобы им разрешили перейти дорогу, не спускаясь в переход, но получили отказ. После этого было принято решение завершить акцию.
По ходу движения было
Среди участников сегодняшнего марша были инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.
Фото Ольги Быковской
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Марш людей с инвалидностью в Минске продлился чуть более двух часов.
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