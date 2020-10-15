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Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

15.10.2020 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марш людей с инвалидностью в Минске продлился чуть более двух часов.

Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

Дойдя до ГУМа, участники мероприятия столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.

Участники акции попытались договориться с сотрудником милиции, чтобы им разрешили перейти дорогу, не спускаясь в переход, но получили отказ. После этого было принято решение завершить акцию.

Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

 

Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

 

Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

 

По ходу движения было задержано как минимум два человека, один из которых — юрист правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Олег Граблевский, наблюдавший за проходящим.

Среди участников сегодняшнего марша были инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.

 

Фото Ольги Быковской

 
Теги: Минск
 
 
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Марш людей с инвалидностью в Минске продлился чуть более двух часов.
 
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