Милиция не позволила продлиться Маршу людей с инвалидностью

Марш людей с инвалидностью в Минске продлился чуть более двух часов.





Дойдя до ГУМа, участники мероприятия столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.

Участники акции попытались договориться с сотрудником милиции, чтобы им разрешили перейти дорогу, не спускаясь в переход, но получили отказ. После этого было принято решение завершить акцию.













По ходу движения было задержано как минимум два человека, один из которых — юрист правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Олег Граблевский, наблюдавший за проходящим.

Среди участников сегодняшнего марша были инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.

Фото Ольги Быковской