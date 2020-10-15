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Кашепарову – 70! Легендарный песняр встречает юбилей на сцене в Сочи
15.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легендарному Песняру Анатолию Кашепарову сегодня исполнилось 70 лет - кто не знает легендарную "Вологду" в его исполнении, а жемчужина нашей песенной сокровищницы, творение Янки Купалы и Игоря Лученка - "Спадчына", спетая когда-то Кашепаровым живёт в каждом белорусском сердце.
© Sputnik / Ю. Иванов
Сейчас заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров прекрасной форме и не прекращает концертную деятельность и вот что он ответил на поздравление Sputnik:
"Это какое-то отдаленное арифметическое. Я в принципе не очень обращал на это внимание, но как-то грустно стало, когда ты этот рубеж переходишь, но очень приятно, во-первых очень много друзей, много знакомых, и работающих и в Sputnik, белорусское отделение, и я хочу выразить огромную благодарность и все-таки это внимание дорогого стоит, от этого зависит все - и здоровье, и настроение, я думаю, слава Богу, мы еще что-нибудь споем, тем более, есть еще что новое показать. И спасибо всем моим друзьям, кто об этом помнит, для меня это даже удивительно", - говорит Кашепаров.
Поздравления Анатолию Кашепарову и приветствие легендарного песняра читателям Sputnik слушайте в аудиозаписи.
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Его голосом звучит "Спадчына" Купалы и Лученка, а легендарную "Вологду" в свое время пел весь Советский Союз. К поздравлениям Анатолию Кашепарову присоединяется и...
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