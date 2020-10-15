ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кашепарову – 70! Легендарный песняр встречает юбилей на сцене в Сочи

15.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кашепарову – 70! Юбилей легендарный песняр встречает на сцене в Сочи

Легендарному Песняру Анатолию Кашепарову сегодня исполнилось 70 лет - кто не знает легендарную "Вологду" в его исполнении, а жемчужина нашей песенной сокровищницы, творение Янки Купалы и Игоря Лученка - "Спадчына", спетая когда-то Кашепаровым живёт в каждом белорусском сердце. 

© Sputnik / Ю. Иванов
"Песнярам" – 50: судьба ничего не дает навечно

Сейчас заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров прекрасной форме и не прекращает концертную деятельность и вот что он ответил на поздравление Sputnik:

"Это какое-то отдаленное арифметическое. Я в принципе не очень обращал на это внимание, но как-то грустно стало, когда ты этот рубеж переходишь, но очень приятно, во-первых очень много друзей, много знакомых, и работающих и в Sputnik, белорусское отделение, и я хочу выразить огромную благодарность и все-таки это внимание дорогого стоит, от этого зависит все - и здоровье,  и настроение, я думаю, слава Богу, мы еще что-нибудь споем, тем более, есть еще что новое показать. И спасибо всем моим друзьям, кто об этом помнит, для меня это даже удивительно", - говорит Кашепаров.

Поздравления Анатолию Кашепарову и приветствие легендарного песняра читателям Sputnik слушайте в аудиозаписи.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его голосом звучит "Спадчына" Купалы и Лученка, а легендарную "Вологду" в свое время пел весь Советский Союз. К поздравлениям Анатолию Кашепарову присоединяется и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белстат: Производство сельхозпродукции в Беларуси за 9 месяцев 2020 года выросло на 4,9%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика