Кашепарову – 70! Легендарный песняр встречает юбилей на сцене в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кашепарову – 70! Юбилей легендарный песняр встречает на сцене в Сочи

Легендарному Песняру Анатолию Кашепарову сегодня исполнилось 70 лет - кто не знает легендарную "Вологду" в его исполнении, а жемчужина нашей песенной сокровищницы, творение Янки Купалы и Игоря Лученка - "Спадчына", спетая когда-то Кашепаровым живёт в каждом белорусском сердце.

Сейчас заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров прекрасной форме и не прекращает концертную деятельность и вот что он ответил на поздравление Sputnik:

"Это какое-то отдаленное арифметическое. Я в принципе не очень обращал на это внимание, но как-то грустно стало, когда ты этот рубеж переходишь, но очень приятно, во-первых очень много друзей, много знакомых, и работающих и в Sputnik, белорусское отделение, и я хочу выразить огромную благодарность и все-таки это внимание дорогого стоит, от этого зависит все - и здоровье, и настроение, я думаю, слава Богу, мы еще что-нибудь споем, тем более, есть еще что новое показать. И спасибо всем моим друзьям, кто об этом помнит, для меня это даже удивительно", - говорит Кашепаров.

Поздравления Анатолию Кашепарову и приветствие легендарного песняра читателям Sputnik слушайте в аудиозаписи.

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