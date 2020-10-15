Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон назвали худших партнеров по поцелуям в кино

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон посплетничали на пикантную тему: девушки раскритиковали коллег Мэтью Макконахи и Роберта Дауни-младшего.

Недавно Пэлтроу дала интервью своей подруге Хадсон: во время разговора знаменитости пообщались на самые разные темы, после чего беседа приняла неожиданный оборот.

Как сообщило издание Daily Mail, во время интервью Пэлтроу и Хадсон затронули очень интимную тему: актрисы назвали имена "самых кошмарных партнеров" по поцелуям за свою кинокарьеру.

Хадсон разочарованно заявила, что не может вспомнить никого, так как все поцелуи были неудачными. Но самыми "слюнявыми" она назвала поцелуи Макконахи.

А вот Пэлтроу припомнила поцелуи Дауни-младшего. По словам актрисы, за время работы над фильмом "Железный человек" между ними появилась "родственная связь", из-за чего казалось, что она целуется с братом.

Напомним, что недавно отличилась и сама Пэлтроу: актриса снялась обнаженной и смутила собственную дочь.

Читайте также:

Главные роли многогранной Гвинет Пэлтроу

Виктория Бекхэм приревновала мужа к известной певице

к известной певице СМИ: Белла Хадид "закрутила" тайный роман с внуком Джека Николсона