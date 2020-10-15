Почему адвокатов Пыльченко и Леванчук лишили лицензии. Комментарий Минюста

Министерство юстиции прокомментировало решение квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности о прекращении действия лицензий адвокатов Александра Пыльченко и Юлии Леванчук.





«Правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры. Какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката», — заявляется в комментарии, размещенном на сайте Минюста.

В отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Александра Пыльченко дискредитирующими действиями квалификационная комиссия посчитала то, что он «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений». «При этом заявления Пыльченко А.В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами», — сообщает Минюст.

В министерстве считают, что адвокат «может общаться со СМИ на любые актуальные темы». При этом «правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию».

Пыльченко сообщил БелаПАН, что 16 октября состоится коллегия Минюста, на которой должно быть вынесено постановление о лишении его лицензии. «Тогда с моим адвокатом будем определяться, как действовать дальше», — сказал он.

Адвоката Брестской областной коллегии адвокатов Юлию Леванчук комиссия лишила лицензии на основании полученной информации о том, что она «явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».

Пыльченко — один из адвокатов экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой. Оба подзащитных 9 октября написали в Минюст обращения. В них Бабарико и Колесникова отметили, что расценивают намерение лишить их защитника лицензии как нарушение права на защиту и давление на них.

С апреля 2010-го по март 2012 года Пыльченко занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Он также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Давление на него началось в феврале 2011 года, когда Минская городская коллегия адвокатов решила не наказывать коллег, защищавших задержанных участников акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года, по предписанию Минюста.