Долги белорусских предприятий побили исторический рекорд

Источник материала: Ежедневник

Крупные и средние компании из Беларуси никогда не были должны так много денег, как теперь. Задолженность заметно превышает ожидаемый ВВП по итогам 2020 года.

На 1 сентября суммарные долги главных предприятий страны достигли 156,6 млрд рублей. Это наибольшее значение долга за период ведения такой статистики.

Для сравнения: по оценке властей, ВВП за 2020 год ожидается на уровне 145,9 млрд рублей. Следовательно, уже сейчас долги крупных и средних компаний больше размера экономики в 2020-м. С начала года обязательства компаний увеличились на 17,9%. Это гораздо больший рост, чем за любой полный год текущей пятилетки. В 2016-м обязательства выросли на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.

Бурный рост суммарных долгов связан с высокой валютизацией обязательств предприятий и девальвацией белорусского рубля. Значительная доля валютных кредитов и займов приводит к тому, что в периоды обесценения «зайчика» их рублевый эквивалент резко увеличивается.

Самые крупные девальвации рубля в 2020 году произошли в марте и августе. Поэтому за март долги предприятий выросли на 15,5 млрд рублей, за август — на 8,2 млрд рублей. В целом прирост с начала года составил 23,8 млрд рублей.

В географическом разрезе больше всех задолжали предприятия Минска — 44,2 млрд рублей. С 1 января по 1 сентября обязательства столичных компаний выросли на 20,4%.

Самый быстрый рост долгов отмечался по Минской области — 23,3% с начала года. Размер долга на Минщине составил 25,4 млрд рублей.

В остальных областях суммы обязательств были таковы: Брестская — 9,7 млрд рублей (+13,7% с 1 января), Витебская — 13,3 млрд рублей (+9,1%), Гомельская — 25,2 млрд рублей (+16,4%), Гродненская — 25,4 млрд рублей (+21,6%), Могилевская — 13,4 млрд рублей (+9,5%).

Среди видов экономической деятельности главные долги скопила промышленность — 76,1 млрд рублей (+16,9% с начала года).

Внутри промышленности крупнейшие обязательства аккумулировали пищепром (12,1 млрд рублей), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (10,5 млрд рублй), машиностроение (7,9 млрд рублей), производители неметаллических минеральных продуктов (7,5 млрд рублей).

Долги предприятий сельского хозяйства достигли 15,1 млрд рублей, строительства — 20 млрд рублей, оптовой торговли — 7,9 млрд рублей, розничной торговли — 9 млрд рублей, транспорта — 7,9 млрд рублей, информируют banki24.by.