«Беларусбанк» возобновляет выдачу кредитов на строительство жилья

Источник материала: Onliner

С 15 октября «Беларусбанк» опять начинает принимать новые заявления на выдачу жилищных кредитов с использованием субсидии на их погашение по 240-му указу «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». На сайте банка уточняется, что речь идет об объектах жилищного строительства, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2020 году.

Условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом №240 сохраняются неизменными — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%. На данный момент это 10,75%.