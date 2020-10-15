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«Беларусбанк» возобновляет выдачу кредитов на строительство жилья
Источник материала: Onliner
С 15 октября «Беларусбанк» опять
Условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом №240 сохраняются неизменными — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%. На данный момент это 10,75%.
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С 15 октября «Беларусбанк» опять начинает принимать новые заявления на выдачу жилищных кредитов с использованием субсидии на их погашение по 240-му указу «О...
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