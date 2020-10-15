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МВД: россиянина будут судить за то, что сел за руль через два года после ДТП с пешеходом

15.10.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина России, временно проживающего в Минском районе, — сообщили в МВД. — В августе 2018 года он сбил пешехода на дороге Ельница — Королищевичи — Новый Двор, последний получил тяжкие травмы. Сейчас мужчина подозревается в неисполнении приговора суда о лишении права управления транспортными средствами».

«По делу о наезде на пешехода в 2018 году суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и приговорил его к полутора годам лишения свободы, — уточнили в милиции. — Также подсудимого лишили на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом».

«Тем не менее в сентябре 2020 года, игнорируя приговор суда, мужчина сел за руль автомобиля, — рассказали в пресс-службе министерства. — Россиянина остановили и задержали сотрудники ГАИ на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина. Если вина россиянина будет доказана, ему грозит штраф либо арест».

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«Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина России, временно проживающего в Минском районе, — сообщили в МВД. — В августе 2018 года он...
 
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