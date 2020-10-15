«Нарушители в каждом дворе, а никто не реагирует!» Так паркуются, когда вообще все равно

Источник материала: Onliner

Парковка — проблема, парковка — боль, парковка — источник конфликтов. В Минске пока так и никак иначе. Не подумайте — большинство паркуется как раз как надо и очень даже по правилам. Но есть меньшинство, которое портит все впечатление. Меньшинство, которое заботится только о собственном комфорте и совсем не оценивает ситуацию с точки зрения других людей.

1+1. Комбо

В автошколах учат: запрещено парковаться на газонах. Пункт 143.15 Правил дорожного движения — запомнили, сдали. Совсем рядом в книжке пункт, запрещающий остановку и стоянку на тротуарах (п. 143.14). Не сложно.

Пройдите по дворам: нарушителей и первого, и другого требований ПДД предостаточно. Но водитель Volkswagen выдал комбо. Кажется, случайно так оставить машину на зеленой зоне, перекрыв при этом тротуар целиком, невозможно. Неужели замысел, неужели креатив?





Автор фото, пользователь нашего форума с ником Lerik, рассказал корреспонденту Onliner, что дело было на улице Есенина, 39 в Минске.

— В Малиновке вообще сложно с парковкой, но это совсем наглость, — поделился мнением наш читатель.

Возможно, выходя из машины, автомобилист даже порадовался: тротуар-то ведет прямо к водительской двери. А как пройти остальным, тем, кто по тротуару? Что станет с травой, с почвой, которая по осени весьма уязвима? Наверное, паркуясь, водитель этими вопросами не задавался.

Тянет в пешеходы?

Водитель Hyundai смог пойти еще дальше, припарковавшись, по сути, на тротуаре, на пешеходном переходе и на газоне одновременно. Должно быть, оставить так автомобиль — это удобно. Ожидаем аргументы в духе «негде было стать», хотя автор фото, пользователь нашего форума с ником boomer777, утверждает, что в 20—30 метрах свободных мест было полно. Да и в любом случае, позаботившись об окружающих, так машину не оставишь. А если тянет в пешеходы, то ведь не обязательно для этого садиться за руль: проблема с парковкой исчезнет сама собой.





Двор как двор, везде так

Наш читатель Юрий рассказал о ситуации, которая сложилась во дворе по улице Садовой в Минске. Точнее, Юрий-то рассказывал о дворе на Садовой, но в целом описывал типичный двор столицы.

— Места мало, машин много — все все понимают. Никто не вспоминает о том, что запрещено парковаться со стороны жилой застройки, детям внушаем страх к автомобилям, заставляя обходить их стороной — лишь бы из подъездов не выскакивали. В соседних дворах машинами всю зеленую зону заставили — свинарник, а у нас с этим получше, бетонные полусферы спасают, — описывает собеседник.

От чего бетонные полусферы не спасают, так это от тех, кто паркуется, не учитывая ситуацию, не глядя по сторонам.

— Тротуары в районе сделаны абы как, но тут уж ничего не поделаешь. И вот упирается такой тротуар в «пятачок» парковки или пересекает проезжую часть. Где-то бордюр занижен, где-то нет — но это ладно. Не ладно то, что обязательно найдется кто-то, кто припаркуется вплотную, перегородив этот тротуар. И пусть весь мир подождет: едет ребенок на самокате-велосипеде — объедет, мамы с колясками объедут, все остальные обойдут по мокрой траве — дяде же надо было поставить машинку. Кое-где таблички ставят, мол, не парковаться, кое на кого даже действует. Но обязательно есть и тот, кому все равно. То есть вообще все равно, — констатирует Юрий.





По его словам, убеждения против такого равнодушия на парковке не помогают.

— Водителям во дворах всегда трудно парковаться. Ну такой город, такие дворы, все знали об этом, покупая авто. Неужели это повод становиться откровенно хамом и плевать на окружающих? Кто-то встанет на защиту, мол, мест не было. Если с вечера не было мест, ничего не мешает утром выйти и перепарковаться — полно пространства. Но нет — и так сойдет, — говорит читатель.

К длительной борьбе с ежедневными обращениеми в ГАИ местные жители, очевидно, не готовы.

— Кажется, ни для кого не секрет, что творится в минских дворах. В любой заезжай и выдавай штрафы направо-налево. Или без вызова для галочки никто никуда уже не ездит? А как же профилактическая работа? И так штрафы копеечные никого не пугают, так уже нарушители в каждом дворе, а никто не реагирует, — возмущается Юрий.

Ты не пройдешь

Занять весь тротуар своим автомобилем — это, к сожалению, классика. Фото пользователя нашего форума с ником 19nikolaev75.





Приходится признавать, что совершению таких нарушений способствуют относительно небольшие штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Варианта, по сути, два, оба предусмотрены статьей 18.22 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»:

часть 1: «Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения» — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере одной базовой величины (27 рублей);

«Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения» — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере величины (27 рублей); часть 2: «Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения» — влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин (54 рубля).

Чужой среди своих

Когда водитель не думает о пешеходах — это неправильно, но хоть как-то объяснимо. Разный тип мышления: сел за руль, перестал быть человеком ходящим — это версия, не относитесь к ней серьезно.

Но уж в автомобиле человек точно понимает, как мыслит автомобилист. Или нет?

Чего добивается водитель, который стремится на размеченной парковке занять сразу три свободных места? Те, кто боится, что поцарапают двери, припарковавшись рядом, занимают два места. А три — это когда занял себе и двум товарищам про запас?





Автор фото, наш читатель с ником TOMAS™, подтверждает, что мест на парковке было предостаточно.

— Но нет. Сикось-накось поприятнее будет, — констатирует он.





И ведь не единичный случай. Пользователь kassiopea опубликовал на форуме такой же, по сути, фотофакт: место другое, марка автомобиля другая, а манера парковаться такая же в точности.









Маленький, но большой

На парковке недалеко от кинотеатра «Салют» водитель весьма компактного Chevrolet занял сразу два парковочных места. Возможно, расстарался для себя и для того парня, возможно, просто действовал с размахом. Так или иначе, на определенный отрезок времени свободных парковочных мест возле кинотеатра «Салют» стало меньше. Теперь представим, что каждый компактный автомобиль станет занимать по два места в большом городе — страшно, правда?

Фотографию на нашем форуме разместил пользователь с ником Wind.





Бонус. Транспорт другой, подход — тот же

Ну и бонусом фотофакт с крыльца административного здания. Пандус, ступени, перила — все как полагается. К перилам пристегнуты два велосипеда, которые полностью перекрывают пандус. Если кто на коляске или с коляской, да на том же велосипеде — не проедет ни за что.

Велосипедисты могли прикрепить свой транспорт к другим перилам: там, где ступеньки и где пошире — и уж так бы никому не мешали. Но, наверное, не подумали об остальных.









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