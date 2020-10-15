Белстат: Производство сельхозпродукции в Беларуси за 9 месяцев 2020 года выросло на 4,9%

Источник материала: АФН

Производство продукции сельского хозяйства в январе – сентябре 2020 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Беларуси составило 16,7 млрд. рублей и увеличилось на 4,9% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в сопоставимых ценах.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 14,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1399,8 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в январе – сентябре 2019 г., молока произведено 5902,1 тыс. тонн, что больше на 5,2%.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1348,3 тыс. тонн и по сравнению с январем – сентябрем 2019 г. увеличилось на 5,2%, молока произведено 5701,3 тыс. тонн (на 5,8% больше).

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 4,2 млн. голов, или 99,8% к уровню 1 октября 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 2,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2020 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,9 млн. тонн, что на 21,7% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность получена 36,7 центнера с одного гектара убранной площади против 31,1 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 68,9% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 493,4 тыс. тонн при средней урожайности 287 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 26,6% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 940,3 тыс. тонн при средней урожайности 431 центнер с одного гектара.

Овощи убраны с 59,4% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 69,9 тыс. тонн при средней урожайности 197 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1138,1 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 401 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 45,3 тыс. гектаров.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 11,2 млн. тонн кормовых единиц, или 115,1% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 7,2 млн. тонн (112,5%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,9 центнера кормовых единиц, что на 15,6% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, из них кормов из трав – 22,8 центнера (на 12,3% больше).