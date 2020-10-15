Приложение для протестующих белорусов работает без интернета

Как отмечается в описании приложения, в случае угрозы безопасности необходимо запустить приложение, и близкие смогут в режиме онлайн знать, где вы находитесь и что с вами происходит.





Для первого запуска программа необходим интернет для анонимной авторизации на облаке. Далее программа работает и сохраняет данные оффлайн и выгружает их в фоне при наличии интернета. Записи сохраняются 30 дней, после чего удаляются.





Функционал приложения





- Отправка геолокации. Программа делится местонахождением пользователя в фоновом режиме с заданной периодичностью.





- Микрофон. Аудиозапись всего, что происходит вокруг пользователя с максимальным качеством в формате mp3 для экономии трафика.





- Фото. Программа делает фото в фоне с камер телефона при разблокировке или включении телефона.