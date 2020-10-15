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У этой власти "дна" нет: во время Марша инвалидов задержали человека

15.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередная акция протеста прошла в Минске. На этот раз в ней участвовали люди, у которых есть инвалидность.

Как сообщил директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, на этом марше задержан Олег Граблевский, юрист упомянутой организации, передает officelife

По словам Дроздовского, Граблевский «осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью».

Марш начался на площади Независимости и закончился у ГУМа. Когда участники расходились, по словам очевидцев, окружающие аплодировали.


фото: Наша нива
 
Теги: Минск
 
 
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Очередная акция протеста прошла в Минске. На этот раз в ней участвовали люди, у которых есть инвалидность.
 
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