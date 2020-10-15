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В Минске прошла акция протеста на инвалидных колясках

15.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На площади Независимости в Минске 15 октября прошла акция людей с ограниченными возможностями. Колясочники и другие инвалиды собрались возле Красного костела напротив здания Минского горисполкома.

В Минске прошла акция протеста на инвалидных колясках
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Около сотни человек выстроились в цепь солидарности, а потом двинулись по проспекту. Проезжающие мимо авто сигналили в знак поддержки особенно сильно. 

Среди собравшихся был замечен и парень на коляске, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов: молодому человеку ампутировали ступню. 

У этой акции протеста хватило сил дойти от площади Независимости до ГУМа. А,значит, у белорусов должно хватить сил дойти до победы.

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Теги: Минск
 
 
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На площади Независимости в Минске 15 октября прошла акция людей с ограниченными возможностями. Колясочники и другие инвалиды собрались возле Красного костела...
 
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