Самолет Лукашенко доставили на обслуживание в Гамбург. Активисты призывали рабочих отказаться от ремонта

Источник материала: Tut.by

13 октября самолет Александра Лукашенко прибыл на техобслуживание в Гамбург. В этот же день в Сети распространили листовку от профсоюза компании Lufthansa Technik, которая обслуживает борт. Информация на ней была якобы предназначена для рабочих немецкой компании, и в ней рассказывалось о ситуации в Беларуси, а также выражалась надежда, что «руководство компании воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом». Оригинал листовки на немецком и его перевод опубликован на сайте Белорусского конгресса демократических профсоюзов. В компании Deutsche Technik в это время сообщают, что обслуживание всех самолетов клиентов происходит в соответствии с графиком. Тем временем белорусы, живущие в Гамбурге, пришли к аэропорту на акцию солидарности.



Акция возле аэропорта Гамбурга, куда прибыл на обслуживание самолет Александра Лукашенко. Фото: читатель

Как рассказал глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, они получили листовку и текст обращения от профсоюзных активистов Lufthansa Technik в Гамбурге. Также они опубликованы на страничке профсоюза Lufthansa Technik в фейсбуке. Белорусские профсоюзы какой-то дополнительной информацией о происходящем в Германии не обладают и подчеркивают, что «никого ни о чем не просили, это их внутреннее дело».

В листовке говорится, что 13 октября 2020 года в аэропорту города Фульсбюттель приземлился "Боинг 737" с регистрационным номером EW-001PA. Это один из бортов для официальных перелетов Александра Лукашенко. Немецкие профсоюзные активисты пишут, что это «тот самый Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси» (вероятно, подразумеваются заявления МВД о готовности применить боевое оружие).

— В Беларуси систематически ограничивают права трудящихся. Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике, — говорится в листовке. — Массовые протесты и забастовки беспрецедентных масштабов последовали за президентскими выборами в августе, на которых были доказаны массовые фальсификации результатов выборов.

Далее в листовке рассказывается о том, что после жесткого разгона мирных протестов по Беларуси прокатилась волна акций протеста и забастовочных движений.

— Поскольку режим подавляет организованные протесты, оказывает давление и наказывает лидеров демократических протестов, координаторы и члены забастовочных комитетов подвергаются репрессиям, увольнениям и тюремному заключению. Подобные действия абсолютно недопустимы! — пишут профсоюзные активисты Lufthansa Technik.

Также они вспоминают, как почти 31 год назад отказались ремонтировать самолет Чаушеску, который жестко подавлял протесты рабочих. Активисты выражают надежду, что «руководство компании Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом». Также профсоюзные активисты выдвигают требования к белорусским властям: немедленное прекращение жестких подавлений протестов, неограниченное право на забастовку, возможность объединяться в независимые профсоюзы, отставка Лукашенко и проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, восстановление на работе тех, кто был уволен.

Официальный представитель Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганг Райнерт сообщил Deutshce Welle, что «сервисное обслуживание всех находящихся сейчас у нас в Гамбурге самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком».

FINANCE.TUT.BY обратился за комментариями в компанию Lufthansa Technik и ее профсоюз, подготовивший эту листовку. Если мы получим ответы, то обязательно их опубликуем.