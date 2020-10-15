9 типичных ошибок использования санитайзера для рук. Проверьте, что вы их не совершаете

Источник материала: Tut.by

«Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим средством», — так звучит одна из главных рекомендаций ВОЗ по профилактике COVID-19. Huffpost попросил экспертов назвать типичные ошибки в использовании санитайзеров, которые не позволяют защитить себя в полной мере, — проверьте, что вы их не совершаете.



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Вы используете неподходящий санитайзер

Обращайте внимание на состав — в средстве должно быть не меньше 60% спирта. Прочитайте этикету: там может быть указано, убивают ли активные ингредиенты бактерии или вирусы. «Использование продукта, обладающего только бактерицидным действием, может дать вам ложное чувство безопасности, поскольку оно не обеспечивает защиты от вирусных патогенов наподобие SARS-CoV-2, — объяснил Кеннет Ронделло, эпидемиолог в Университете Адельфи, добавив, что некоторые продукты, например, детские салфетки, могут даже не быть противомикробными: — Их можно использовать для дезодорации и удаления видимых загрязнений, но они не окажут значимого воздействия на SARS-CoV-2».

Вы пользуетесь санитайзером недостаточно долго

Все уже усвоили, что мыть руки следует на протяжении 20 секунд. Но что насчет санитайзеров? По мнению экспертов, дезинфицирующее средство стоит втирать примерно тот же промежуток времени — и обязательно до тех пор, пока оно не впитается.

Важно не вытирать руки до этого момента. «Попытка ускорить процесс сушки полотенцем ограничит эффективность дезинфицирующего средства, поскольку вы удаляете его до того, как оно успевает выполнить свою работу», — говорит Ронделло.

Вы используете слишком мало средства

Это тоже может повлиять на качество очистки. Некоторые думают, что достаточно небольшой капельки — на самом деле, средства нужно наносить чуть больше, размером с монетку. Что касается больших емкостей, которые часто размещают в магазинах, одного полного нажатия на рычаг должно быть достаточно.

Вы пропускаете участки кожи

Обрабатывать, например, только пальцы недостаточно. Здесь, как и при мытье рук, нужно позаботиться о том, чтобы не оставить участки кожи без обработки — они могут содержать частицы вируса. «Можно также потереть кончиками сомкнутых пальцев ладонь, чтобы средство оказалось и под ногтями», — уточнил Чарльз Бейли, медицинский директор по профилактике инфекций в больнице Св. Джозефа.

Вы не соблюдаете правила хранения

Не кладите в холодильник, не держите на солнце — а следуйте инструкциям производителя по хранению, потому что неправильная температура может повлиять на эффективность санитайзера.

Вы используете санитайзер, когда руки грязные или жирные

Может случиться так, что у дезинфицирующего средства не будет достаточного контакта с кожей, чтобы выполнить свою работу. Грязные или жирные руки всегда стоит вымыть с мылом.

Вы слишком часто пользуетесь санитайзером

Частое использование санитайзера на эффективность средства не повлияет, но может привести к тому, что руки станут сухими, потрескавшимися. Чтобы избежать этого, увлажняйте руки кремом.

Вы не дезинфицируете предметы, которые часто трогаете

По словам Кристин Хьюз, врача скорой помощи из Чикаго, без дезинфекции карточка, ключи или телефон могут привести к перекрестному заражению — и не так важно, обработали ли вы до этого руки или нет.

Вы не проверяете срок годности

«Если вы решите использовать продукт с истекшим сроком годности, потому что под рукой нет другого, знайте, что он, вероятно, не так эффективен, как был когда-то, — сказал Ронделло. — Это лучше, чем ничего, но все же стоит заменить его свежим санитайзером, как только будет возможность».