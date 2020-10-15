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Новая разметка на улице Якуба Коласа: заметная, но очень скользкая. Что с ней будут делать дальше?

15.10.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно на трамвайной остановке возле пересечения улиц Якуба Коласа и Белинского появилась нестандартная разметка: желтой краской покрыли весь участок асфальта в пределах остановочного пункта трамвая. Теперь не заметить остановку действительно сложно, вот только само покрытие вызвало вопросы у водителей.


Только в этом году на остановке «Белинского» произошло два ДТП. И в обоих пострадали люди, выходившие из трамвая. Последняя авария произошла 22 сентября, в ней тяжелые травмы получила 9-летняя девочка. Чтобы привлечь внимание водителей, и сделали новую разметку — такой в Минске еще не было.

Чисто визуально такое решение привлекает внимание — с этим не поспоришь. Но огромное желтое пятно — это не бетонный блок, поэтому водители все равно продолжают заезжать в границы трамвайной остановки при посадке-высадке пассажиров трамваев.


Мокрая разметка становится очень скользкой

При этом водители тут же начали жаловаться, что асфальт теперь стал скользким. Мы проводили свой небольшой эксперимент два раза — в сухую погоду и во время дождя. Даже на сухой разметке при торможении с 40 км/ч срабатывает АБС. И это при том, что мы не применяли экстренное торможение. На мокрой разметке ситуация только усугубляется. Конечно, это не инструментальные замеры в условиях полигона, но опасения водителей мы для себя подтверждаем — скользко.

— Нам выдали техническое задание, по которому мы нанесли экспериментальную разметку. ГАИ в курсе жалоб водителей, и сейчас работает над тем, как сделать этот участок с разметкой менее скользким. Какие именно технические решения будут приняты — мы не знаем, — заверили нас в КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома», которое занимается установкой, эксплуатацией и внедрением технических средств регулирования дорожного движения, в том числе и нанесением разметки.

— В настоящий момент принимаются все необходимые меры для повышения сцепления колес автомобилей с асфальтом на этом участке дорожной сети, а также для безопасного передвижения пешеходов, — цитирует агентство «Минск-Новости» УГАИ ГУВД Мингорисполкома. — В ближайшее время планируется измерение коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием для дальнейшей оценки специалистами.


Новая разметка уже «расчерчена» следами торможения

Кроме того, скоро на этом участке выставят дорожные знаки, указывающие водителям на дорожные работы, а скорость движения транспортных средств будет ограничена 40 км/ч.

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Теги: Минск
 
 
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Возле одной из трамвайных остановок на улице Якуба Коласа нанесли экспериментальную разметку. Но водители недовольны - скользкая.
 
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