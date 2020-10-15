На трассе под Минском пьяный водитель Opel уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора

Источник материала: Tut.by

Вблизи деревни Копище нетрезвый водитель уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 14 октября, около 13.20. В милицию поступило сообщение о том, что на 9-м километре трассы Колодищи — Заславль стоит автомобиль, водитель которого пьян. Приехавшие на место сотрудники ГАИ обнаружили машину, за рулем которой спал водитель.

Выяснилось, что Opel управлял 38-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. И в этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 3,56 промилле.

Инспекторы составили на нарушителя административный протокол, а автомобиль доставили на штрафстоянку.