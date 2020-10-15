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На трассе под Минском пьяный водитель Opel уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора
Источник материала: Tut.by
Вблизи деревни Копище нетрезвый водитель уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора,
Инцидент произошел 14 октября, около 13.20. В милицию поступило сообщение о том, что на 9-м километре трассы Колодищи — Заславль стоит автомобиль, водитель которого пьян. Приехавшие на место сотрудники ГАИ обнаружили машину, за рулем которой спал водитель.
Выяснилось, что Opel управлял 38-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. И в этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 3,56 промилле.
Инспекторы составили на нарушителя административный протокол, а автомобиль доставили на штрафстоянку.
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Инспекторы составили на нарушителя административный протокол, а автомобиль доставили на штрафстоянку.
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