ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе под Минском пьяный водитель Opel уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора

15.10.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вблизи деревни Копище нетрезвый водитель уснул, пока ждал зеленый сигнал светофора, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 14 октября, около 13.20. В милицию поступило сообщение о том, что на 9-м километре трассы Колодищи — Заславль стоит автомобиль, водитель которого пьян. Приехавшие на место сотрудники ГАИ обнаружили машину, за рулем которой спал водитель.

Выяснилось, что Opel управлял 38-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. И в этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 3,56 промилле.

Инспекторы составили на нарушителя административный протокол, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы составили на нарушителя административный протокол, а автомобиль доставили на штрафстоянку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кашепарову – 70! Легендарный песняр встречает юбилей на сцене в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика