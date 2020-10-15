Часто задаваемые вопросы при покупке облигаций

Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

С 7 октября 2020 года на Белорусской валютно-фондовой бирже в свободном обращении можно приобретать облигации ЗАО «Айгенис» седьмого выпуска. Ценные бумаги можно купить или продать, обратившись непосредственно к своему брокеру либо, используя мобильное приложение Aigenis invest , которое позволяет совершать сделки на фондовом рынке дистанционно.

Достаточно большое число клиентов компании уже начали активно приобретать эти облигации и, параллельно с этим процессом, у них возникают некоторые вопросы.

Сегодня мы ответим на два, часто задаваемых.

«Купонная доходность 6,5%, рыночная (на текущий день) 7,0%. Откуда берутся 7,0% и как он рассчитывается при покупке облигации?

Для начала попробуем объяснить, что у облигации, как ценной бумаги, есть два основных параметра, которые имеют обратную связь (обратную корреляцию, выражаясь рыночным языком). Что это такое, откуда берётся и почему взаимосвязь обратная?

Вернёмся еще на шаг назад, и мы с вами вспомним, что облигация как таковая – это рыночная форма кредитования. То есть вы передаете кому-то свои деньги, получаете под них бумагу (облигацию) – сколько вы передали (номинал – сто-двести-тысяча рублей-долларов), на какой срок (один-два-три и более лет) и какой процент (доходность) вы получите по истечении срока обращения бумаги. Для вашего удобства эти проценты-доходность вы будете получать не сразу в конце обращения (при погашении) облигации, а один раз в месяц-квартал-полгода, в зависимости как установил эмитент (кто получает ваши деньги и выпускает бумагу). Все эти условия и прочие, в том числе, публикуются в проспекте эмиссии и с ними можно ознакомиться в свободном доступе.

Для чего это вообще придумано? Продажа облигаций (читай кредитование) происходит относительно быстро. Число участников сделки со стороны рынка практически ничем не ограничено. Покупатели могут распоряжаться облигациями как и другими активами – покупать, продавать, завещать, дарить, передавать в залог и пр.

Примерно так же вы размещаете деньги на банковский депозит, только это оформляется договором – номинал (сколько вы передаёте банку), срок действия договора и под какой процент-доходность. Но в течение срока договора условия на финансовом рынке могут измениться. Это выражается в том, что банки могут понижать или повышать ставку по депозитам.

Естественно, клиентам интересно разместить деньги под более высокий процент, а банку выгодно принять у вас под более низкий.

Отсюда клиентам, – покупателям облигации, интересно купить облигации с большей доходностью, продавцу интересно продать с меньшей. Или наоборот – клиенту интересно купить бумаги по более низкой цене, продавцу продать по более высокой.

Точно по такому же принципу меняется рыночная стоимость облигаций (обратный вариант – доходность бумаги), которые обращаются на фондовом рынке. В процессе обращения и в течение торгов стоимость может стать выше или ниже. В первую и последнюю очередь это формируется спросом и предложением на ту или иную бумагу. Когда спрос растёт –цена бумаги идёт вверх, а доходность понижается. Иначе говоря, инвесторы готовы одалживать деньги эмитенту под более низкий процент. Растёт доходность – низкая цена.

Чаще всего это происходит на развитых рынках и с государственными облигациями. Классика жанра – американские казначейские облигации «трежерис». Спрос на них во всём мире настолько велик, что инвесторы готовы одалживать Правительству США под 0,779% годовых. Есть другой вариант – стоимость этих бумаг при номинале в 100 долларов США на рынке сегодня 138,85 долларов США. Цена растёт – доходность падает. И наоборот.

Возвращаясь к облигациям АЙГЕНИС ОП-7 напомним, что наши бумаги привязаны к евробондам «Банка развития Республики Беларусь». Доходность последних формируется на европейских фондовых биржах и отражает фактическую стоимость денег, по которой инвесторы готовы кредитовать белорусскую экономику. Доходность евробондов 7,67% на 15.10.2020 (см. график на сайте aigenis.by ). Далее, рыночная доходность АЙГЕНИС ОП-7 на 15.10.2020 сформировалась на уровне в 7,0% и по мере торгов она может меняться в ту или иную сторону. Рыночная доходность по евробондам прямо пропорционально влияет на доходность АЙГЕНИС ОП-7! Но купонные выплаты происходят по фиксированной ставке в 6,5% годовых. Таким образом, при доходности выше купонной вы можете купить наши бумаги дешевле номинала (с дисконтом) или, выражаясь рыночным языком – с большей доходностью. Что, по сути, одно и то же.

Для большей наглядности мы предлагаем вам ознакомиться с расчётом вашей потенциальной прибыли в течение всего срока обращения седьмого выпуска.

В соответствии с проспектом эмиссии первым днём обращения является 1 сентября 2020 года. Приведем пример: вы купили одну облигацию номиналом 100 долларов США 14 октября 2020 года с рыночной доходностью 7,1%. В этот день вы купите облигацию по цене 92 доллара США. Разницу в цене (дисконт) в 8 долларов США вы получите в день погашения облигации 2 мая 2024 года. В первую купонную выплату 2 ноября 2020 года на ваш счет будет внесено 1,1 доллара США. Далее, в каждый следующий день 2 мая и 2 ноября 2021, 2022, 2023 будут проводиться выплаты купона из расчёта 6,5% годовых. То есть конкретные суммы будут 3,22 и 3,28 долларов США в зависимости от календарных дней (3,22 + 3,28 = 6,5). Итого, в день погашения облигаций 2 мая 2024 года, суммарно ваш доход составит 25 долларов США в виде купонных выплат и 100 долларов номинала. Если 125 долларов США разделить на 92 доллара (ваш первоначальный взнос) и на количество дней обращения, получим искомые 7,1%.



Фото: pexels.com

«Как производятся купонные выплаты, если у владельцев облигаций и компании-эмитента разные депозитарии?»

В Республике Беларусь счёт депо можно открыть в любом из 27 субъектов финансового рынка, предоставляющих услуги депозитария. Как правило, это все коммерческие банки Беларуси и ряд крупных участников фондового рынка.

Это объясняет, что у владельца облигаций и у компании-эмитента могут быть разные депозитарии. Соответственно, и расчётные текущие счета могут быть открыты в разных банках РБ. Расчетные счета владельцы облигаций указывают при открытии счёта депо и на них впоследствии лицо, выпустившее облигации, переводит денежные средства, начисленные по купонному доходу.

Как это происходит?

Например: за несколько дней до выплаты купона, компания Айгенис запрашивает у обслуживающего депозитария реестр всех владельцев облигаций Айгенис ОП7. В реестре указываются: Ф.И.О, депозитарий, где хранятся купленные облигации и номер расчетного счета, которые указал клиент. Далее производится перевод денег на эти счета клиентов. Ближайшая выплата по облигациям седьмого выпуска АЙГЕНИС ОП-7 пройдёт уже 2 ноября 2020 года, то есть меньше, чем через месяц. Те клиенты, которые уже приобрели АЙГЕНИС ОП-7 получат 2 ноября доход в 1,1 доллара США на каждые 100 долларов номинала облигации.

мобильного приложения Aigenis invest . Доход зачисляется на расчётный счёт, который был указан вами при открытии счёта депо. Таким же образом производятся выплаты пользователям. Доход зачисляется на расчётный счёт, который был указан вами при открытии счёта депо.

Важное замечание – купонная выплата производится только на расчётные счета, указанные вами при открытии счёта депо. В том случае, если по каким-либо причинам счёт указан не был, выплаты не производятся!

И, кроме того, напомним, что доходы, полученные от купонных выплат, не подлежат налогообложению.

На следующие вопросы мы ответим в очередном выпуске наших новостей.