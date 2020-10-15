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Часто задаваемые вопросы при покупке облигаций
Источник материала: Myfin
С 7 октября 2020 года на Белорусской валютно-фондовой бирже в свободном обращении можно приобретать облигации ЗАО «Айгенис» седьмого выпуска. Ценные бумаги можно купить или продать, обратившись непосредственно к своему брокеру либо, используя
Достаточно большое число клиентов компании уже начали активно приобретать эти облигации и, параллельно с этим процессом, у них возникают некоторые вопросы.
Сегодня мы ответим на два, часто задаваемых.
«Купонная доходность 6,5%, рыночная (на текущий день) 7,0%. Откуда берутся 7,0% и как он рассчитывается при покупке облигации?
Для начала попробуем объяснить, что у облигации, как ценной бумаги, есть два основных параметра, которые имеют обратную связь (обратную корреляцию, выражаясь рыночным языком). Что это такое, откуда берётся и почему взаимосвязь обратная?
Вернёмся еще на шаг назад, и мы с вами вспомним, что облигация как таковая – это рыночная форма кредитования. То есть вы передаете кому-то свои деньги, получаете под них бумагу (облигацию) – сколько вы передали (номинал – сто-двести-тысяча рублей-долларов), на какой срок (один-два-три и более лет) и какой процент (доходность) вы получите по истечении срока обращения бумаги. Для вашего удобства эти проценты-доходность вы будете получать не сразу в конце обращения (при погашении) облигации, а один раз в месяц-квартал-полгода, в зависимости как установил эмитент (кто получает ваши деньги и выпускает бумагу). Все эти условия и прочие, в том числе, публикуются в проспекте эмиссии и с ними можно ознакомиться в свободном доступе.
Для чего это вообще придумано? Продажа облигаций (читай кредитование) происходит относительно быстро. Число участников сделки со стороны рынка практически ничем не ограничено. Покупатели могут распоряжаться облигациями как и другими активами – покупать, продавать, завещать, дарить, передавать в залог и пр.
Примерно так же вы размещаете деньги на банковский депозит, только это оформляется договором – номинал (сколько вы передаёте банку), срок действия договора и под какой процент-доходность. Но в течение срока договора условия на финансовом рынке могут измениться. Это выражается в том, что банки могут понижать или повышать ставку по депозитам.
Естественно, клиентам интересно разместить деньги под более высокий процент, а банку выгодно принять у вас под более низкий.
Отсюда клиентам, – покупателям облигации, интересно купить облигации с большей доходностью, продавцу интересно продать с меньшей. Или наоборот – клиенту интересно купить бумаги по более низкой цене, продавцу продать по более высокой.
Точно по такому же принципу меняется рыночная стоимость облигаций (обратный вариант – доходность бумаги), которые обращаются на фондовом рынке. В процессе обращения и в течение торгов стоимость может стать выше или ниже. В первую и последнюю очередь это формируется спросом и предложением на ту или иную бумагу. Когда спрос растёт –цена бумаги идёт вверх, а доходность понижается. Иначе говоря, инвесторы готовы одалживать деньги эмитенту под более низкий процент. Растёт доходность – низкая цена.
Чаще всего это происходит на развитых рынках и с государственными облигациями. Классика жанра – американские казначейские облигации «трежерис». Спрос на них во всём мире настолько велик, что инвесторы готовы одалживать Правительству США под 0,779% годовых. Есть другой вариант – стоимость этих бумаг при номинале в 100 долларов США на рынке сегодня 138,85 долларов США. Цена растёт – доходность падает. И наоборот.
Возвращаясь к облигациям АЙГЕНИС ОП-7 напомним, что наши бумаги привязаны к евробондам «Банка развития Республики Беларусь». Доходность последних формируется на европейских фондовых биржах и отражает фактическую стоимость денег, по которой инвесторы готовы кредитовать белорусскую экономику. Доходность евробондов 7,67% на 15.10.2020 (см. график на сайте aigenis.by ). Далее, рыночная доходность АЙГЕНИС ОП-7 на 15.10.2020 сформировалась на уровне в 7,0% и по мере торгов она может меняться в ту или иную сторону. Рыночная доходность по евробондам прямо пропорционально влияет на доходность АЙГЕНИС ОП-7! Но купонные выплаты происходят по фиксированной ставке в 6,5% годовых. Таким образом, при доходности выше купонной вы можете купить наши бумаги дешевле номинала (с дисконтом) или, выражаясь рыночным языком – с большей доходностью. Что, по сути, одно и то же.
Для большей наглядности мы предлагаем вам ознакомиться с расчётом вашей потенциальной прибыли в течение всего срока обращения седьмого выпуска.
В соответствии с проспектом эмиссии первым днём обращения является 1 сентября 2020 года. Приведем пример: вы купили одну облигацию номиналом 100 долларов США 14 октября 2020 года с рыночной доходностью 7,1%. В этот день вы купите облигацию по цене 92 доллара США. Разницу в цене (дисконт) в 8 долларов США вы получите в день погашения облигации 2 мая 2024 года. В первую купонную выплату 2 ноября 2020 года на ваш счет будет внесено 1,1 доллара США. Далее, в каждый следующий день 2 мая и 2 ноября 2021, 2022, 2023 будут проводиться выплаты купона из расчёта 6,5% годовых. То есть конкретные суммы будут 3,22 и 3,28 долларов США в зависимости от календарных дней (3,22 + 3,28 = 6,5). Итого, в день погашения облигаций 2 мая 2024 года, суммарно ваш доход составит 25 долларов США в виде купонных выплат и 100 долларов номинала. Если 125 долларов США разделить на 92 доллара (ваш первоначальный взнос) и на количество дней обращения, получим искомые 7,1%.
«Как производятся купонные выплаты, если у владельцев облигаций и компании-эмитента разные депозитарии?»
В Республике Беларусь счёт
Это объясняет, что у владельца облигаций и у компании-эмитента могут быть разные депозитарии. Соответственно, и расчётные текущие счета могут быть открыты в разных банках РБ. Расчетные счета владельцы облигаций указывают при открытии счёта депо и на них впоследствии лицо, выпустившее облигации, переводит денежные средства, начисленные по купонному доходу.
Как это происходит?
Например: за несколько дней до выплаты купона, компания Айгенис запрашивает у обслуживающего депозитария реестр всех владельцев облигаций Айгенис ОП7. В реестре указываются: Ф.И.О, депозитарий, где хранятся купленные облигации и номер расчетного счета, которые указал клиент. Далее производится перевод денег на эти счета клиентов. Ближайшая выплата по облигациям седьмого выпуска АЙГЕНИС ОП-7 пройдёт уже 2 ноября 2020 года, то есть меньше, чем через месяц. Те клиенты, которые уже приобрели АЙГЕНИС ОП-7 получат 2 ноября доход в 1,1 доллара США на каждые 100 долларов номинала облигации.
Таким же образом производятся выплаты пользователям
Важное замечание – купонная выплата производится только на расчётные счета, указанные вами при открытии счёта депо. В том случае, если по каким-либо причинам счёт указан не был, выплаты не производятся!
И, кроме того, напомним, что доходы, полученные от купонных выплат, не подлежат налогообложению.
На следующие вопросы мы ответим в очередном выпуске наших новостей.
Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pexels.com
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