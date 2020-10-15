Алиев и Пашинян об иностранных наемниках: версии Азербайджана и Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

В начале октября стало известно о готовящейся переброске в Карабах сирийских наемников, поддерживаемых Турцией. Армения в свою очередь заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков.

Президент Азербайджана заявил, что армия его страны и сама способна справиться с любыми угрозами и Баку не допустит, чтобы "террористы вили гнезда на его территории". В свою очередь премьер-министр Армении уверяет, что у него есть доказательства о сирийских наемниках, которые воюют на стороне Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил, что армия его страны и сама способна справиться с любыми угрозами и Баку не допустит, чтобы "террористы вили гнезда на его территории". В свою очередь премьер-министр Армении уверяет, что у него есть доказательства о сирийских наемниках, которые воюют на стороне Азербайджана.

"Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Об этом уже весь мир говорит. Это очень важный нюанс, и важен он еще и потому, что поможет понять, кто и по каким соображениям начал эти военные действия. Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ… Это уже доказано во всем мире", - заявил Пашинян.

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