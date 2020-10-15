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Алиев и Пашинян оценили боевые действия в Нагорном Карабахе

15.10.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян оценили результаты военных действий в Нагорном Карабахе. Видение ситуации каждый представил по-своему в параллельном интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. О потерях и количестве пленных с обеих сторон Алиев и Пашинян рассказывают в нашем видео.

© Sputnik
Алиев и Пашинян об иностранных наемниках: версии Азербайджана и Армении

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

"На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения и более 200 раненых, около 2 тысяч домов в селах и городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали. К сожалению, артиллерийские обстрелы со стороны Армении продолжаются и после согласования параметров прекращения огня, в том числе варварская бомбардировка города Гянджи, в результате которой погибло 10 мирных жителей и ранено около сорока. Что касается потерь на поле боя, то, по нашим данным, потери армянской стороны намного выше, чем наши потери. Мы о своих потерях среди военнослужащих будем объявлять по истечении горячей фазы конфликта", - заявил Алиев.

"Многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке. Потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолёты и вертолёты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. То есть очень масштабные и жестокие бои идут, и на данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону", - заявил Пашинян.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян оценили результаты военных действий в Нагорном Карабахе. Видение ситуации каждый...
 
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