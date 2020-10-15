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СК: пьяный отец сбросил с 24-го этажа восьмимесячную дочь и покончил с собой

15.10.2020 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи установили обстоятельства убийства восьмимесячной девочки в Минске.

СК: пьяный отец сбросил с 24-го этажа восьмимесячную дочь и покончил с собой

Как сообщает телеграм-канал СК, трагедия произошла утром 30 июня на улице Грибоедова.

«Установлено, что в тот день 33-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. Мужчина собрал вещи матери своего ребенка и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою восьмимесячную дочь и собаку и направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала отец ребенка сбросил с балкона домашнее животное, а затем свою дочь. После чего минчанин покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз», — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По данным судебно-медицинской экспертизы, в момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2 промилле). Кроме этого, «в период, предшествовавший смерти последнего, он испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленного внутриличностным конфликтом».

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили обстоятельства убийства восьмимесячной девочки в Минске.
 
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