СК: пьяный отец сбросил с 24-го этажа восьмимесячную дочь и покончил с собой

Следователи установили обстоятельства убийства восьмимесячной девочки в Минске.





Как сообщает телеграм-канал СК, трагедия произошла утром 30 июня на улице Грибоедова.

«Установлено, что в тот день 33-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. Мужчина собрал вещи матери своего ребенка и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою восьмимесячную дочь и собаку и направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала отец ребенка сбросил с балкона домашнее животное, а затем свою дочь. После чего минчанин покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз», — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По данным судебно-медицинской экспертизы, в момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2 промилле). Кроме этого, «в период, предшествовавший смерти последнего, он испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленного внутриличностным конфликтом».