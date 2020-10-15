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Установлены обстоятельства убийства 8-месячной девочки 30 июня в Минске

15.10.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 30 июня в Минске случилась трагедия. На улице Грибоедова мужчина выбросил с балкона 24-го этажа сперва собаку, потом свою 8-месячную дочь, а затем выпрыгнул и сам. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения — 2 промилле. Об этом сообщает Следственный комитет.

В тот день 33-летний мужчина был дома со своей дочерью. Он собрал ее вещи, поджег в ванной комнате. Поднялся с ребенком и собакой на общий балкон 24 этажа, сбросил оттуда собаку, потом ребенка, а затем спрыгнул и сам. Обстоятельства произошедшего подтвердили свидетели, записи камер на фасаде дома и в лифте.

Психических расстройств у мужчины не установлено. В период до трагедии мужчина испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом. В связи со смертью мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего) УК прекращено в связи со смертью мужчины.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются суицидальные мысли, наберите номер службы экстренной психологической помощи. Телефон для взрослых — (8 017) 352-44-44, для детей и подростков — (8 017) 263-03-03.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 30 июня в Минске случилась трагедия. На улице Грибоедова мужчина выбросил с балкона 24-го этажа сперва собаку, потом свою 8-месячную дочь, а затем выпрыгнул и...
 
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