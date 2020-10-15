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Лукашенко внес корректировки в судейский корпус Беларуси

15.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного Суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, следует из указа №364.

Андрей Лихач назначен заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлана Гончар - заместителем председателя Минского областного суда, Сергей Николаев - первым заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Ромашевская - заместителем председателя этого суда.

Руслан Анискевич освобожден от должности судьи Верховного Суда, Виталий Кулеш и Алексей Левкович - от должностей заместителей председателя Гродненского и Минского областных судов соответственно.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Лукашенко также подписал указ № 365 "О присвоении квалификационных классов судьям".

 
 
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Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного Суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, следует из указа №364.
 
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