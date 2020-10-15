ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФРГ, Франция и Польша выступают за новые выборы в Беларуси

15.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Франция, Германия и Польша призвали к проведению новых выборов в Беларуси. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД трех стран Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау по итогам их встречи в Париже.

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства", - сказано в заявлении.

Министры поддержали усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, а также призвали освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко", - сказано в документе.

Три страны также призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Беларуси и ее граждан, передает Интерфакс.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

Министры также призвали Россию расследовать происшедшее с Алексеем Навальным и приветствовали введенные ЕС санкции в связи с инцидентом., сообщает ТАСС.

Кроме того, они заявили о "безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" и выразили убеждение, что минские договоренности "остаются единственной основой для урегулирования конфликта" в Донбассе.

Главы МИД трех стран призвали реализовать в полной мере решения саммита "нормандской четверки", прошедшего в Париже в декабре 2019 года.

В заявлении отмечается необходимость твердой позиции по отношению к России "по всем вопросам, которые представляют угрозу миру на европейском континенте".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция, Германия и Польша призвали к проведению новых выборов в Беларуси. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД трех стран...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это издевательство». Левченко рассказала об условиях на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика