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Анатолию Кашепарову, — 70. А он и сейчас споет о вологодском доме, где "резной полисад", верите?

15.10.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожалуй, каждый человек, который жил во времена СССР, помнит обаятельного светловолосого солиста популярного ансамбля «Песняры» Анатолия Кашепарова. Это через его тембр страна воспринимала «Спадчыну» и «Добры вечар, дзяўчынанька».


фото: gazeta.ru

 
Это в унисон с ним тысячные залы исполняли «Я не могу иначе» и «Вологду». Песню, которая принесла артисту звание народного и одновременно вошла в список нестареющих.

В уже знаменитую группу тогда еще студента политехнического института пригласил сам Владимир Мулявин. Вместе с коллективом Анатолий  объездил весь СССР и многие зарубежные страны, впоследствии отмечая, что «19 лет в «Песнярах»  вспоминаются как тяжелый труд и постоянное удовлетворение».
Родился талантливый артист и певец, которому сегодня, 15 октября, исполняется 70 лет, в Минске. Вокалом занимался с самого раннего детства, поэтому и неудивительно, что после окончания школы поступил в тогда еще Молодечненское государственное музыкальное училище имени Михала Клеофаса Огинского, где его помнят, и где ему рады по сей день.

В составе ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепаров выступал с 1971-го по 1989 год. Покинуть коллектив ему пришлось из-за учебы в ГИТИСе, где получал режиссерское образование.

В 1991-м году артист уехал в США, где продолжил заниматься музыкой. А, начиная с 2006-го, вновь стал выступать с концертами в Беларуси. В 2019 году, во вреся юбилейного концерта ансамбля «Песняры»  на «Славянском базаре», публика вновь услышала «Вологду» в его исполнении. Песня о доме, где «резной полисад», звучала все так же нежно и трогательно.
 
Теги: Минск
 
 
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