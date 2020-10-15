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Это в унисон с ним тысячные залы исполняли «Я не могу иначе» и «Вологду». Песню, которая принесла артисту звание народного и одновременно вошла в список нестареющих.





В уже знаменитую группу тогда еще студента политехнического института пригласил сам Владимир Мулявин. Вместе с коллективом Анатолий объездил весь СССР и многие зарубежные страны, впоследствии отмечая, что «19 лет в «Песнярах» вспоминаются как тяжелый труд и постоянное удовлетворение».

Родился талантливый артист и певец, которому сегодня, 15 октября, исполняется 70 лет, в Минске . Вокалом занимался с самого раннего детства, поэтому и неудивительно, что после окончания школы поступил в тогда еще Молодечненское государственное музыкальное училище имени Михала Клеофаса Огинского, где его помнят, и где ему рады по сей день.





В составе ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепаров выступал с 1971-го по 1989 год. Покинуть коллектив ему пришлось из-за учебы в ГИТИСе, где получал режиссерское образование.





В 1991-м году артист уехал в США, где продолжил заниматься музыкой. А, начиная с 2006-го, вновь стал выступать с концертами в Беларуси. В 2019 году, во вреся юбилейного концерта ансамбля «Песняры» на «Славянском базаре», публика вновь услышала «Вологду» в его исполнении. Песня о доме, где «резной полисад», звучала все так же нежно и трогательно.



