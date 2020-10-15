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«Это издевательство». Левченко рассказала об условиях на Окрестина
Источник материала: Tut.by
Вышедшая сегодня
— В суде я
Елена Левченко рассказала, что после Окрестина ее отвезли в Ленинский РУВД, где отношение было нормальным. При этом остальные подробности баскетболистка озвучить пока не готова. Также она пока воздержалась от ответа на вопрос о том, планирует ли она улетать из Беларуси. Напомним, что Левченко задержали в аэропорту, когда она собиралась улетать на лечение.
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Вышедшая сегодня на свободу после 15 суток на Окрестина баскетболистка Елена Левченко заявила, что условия содержания в ЦИП можно назвать издевательством.
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