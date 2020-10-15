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«Это издевательство». Левченко рассказала об условиях на Окрестина

15.10.2020 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышедшая сегодня на свободу после 15 суток на Окрестина баскетболистка Елена Левченко заявила, что условия содержания в ЦИП можно назвать издевательством.


Фото: fiba.com

— В суде я уже рассказала, в каких условиях приходилось отбывать этот срок. Конечно, для меня это был шок. Нужно все это еще переварить. Просто не могу понять, почему отношение такое к людям. Когда 13 суток спишь просто на холодных балках, когда в камеру на четырех человек подкидывают пятого, и кто-то спит на полу. При этом на ИВС, где пробыла первые сутки, было вполне нормальное отношение. А на ЦИП не пускали помыться, приходилось спать на балках, не работала канализация. И все это одна комната, длина которой семь метров, а ширина… (показывает около трех метров). Зачем так относиться к людям? Это же просто издевательство!, — сказала Левченко в интервью Youtube-каналу Onliner Belarus.

Елена Левченко рассказала, что после Окрестина ее отвезли в Ленинский РУВД, где отношение было нормальным. При этом остальные подробности баскетболистка озвучить пока не готова. Также она пока воздержалась от ответа на вопрос о том, планирует ли она улетать из Беларуси. Напомним, что Левченко задержали в аэропорту, когда она собиралась улетать на лечение.

 
 
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Вышедшая сегодня на свободу после 15 суток на Окрестина баскетболистка Елена Левченко заявила, что условия содержания в ЦИП можно назвать издевательством.
 
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