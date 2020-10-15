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На Логойском тракте трамвай сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под трамвай на Логойском тракте в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось вечером 15 октября на остановочном пункте «Кольцова». По словам очевидцев, женщина вышла из одного трамвая, обошла его сзади и попала под встречный трамвай. Также читатели рассказали, что пострадавшая была без сознания.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
В Минсктрансе
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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