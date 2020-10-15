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На Логойском тракте трамвай сбил женщину

15.10.2020 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина попала под трамвай на Логойском тракте в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

Происшествие случилось вечером 15 октября на остановочном пункте «Кольцова». По словам очевидцев, женщина вышла из одного трамвая, обошла его сзади и попала под встречный трамвай. Также читатели рассказали, что пострадавшая была без сознания.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В Минсктрансе сообщили, что с 18.01 на Логойском тракте в направлении улицы Красной из-за ЧП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6, 11. Движение трамвая № 5 организовано до РК З. Бядули, № 1, 6, 11 — до РК Озеро.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
 
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