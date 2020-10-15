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Не стало композитора, автора музыки песни «Ты да я, да мы с тобой» Валерия Иванова

15.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский композитор Валерий Иванов, автор музыки песен «Гуляць дык гуляць», «Ты да я, да мы с тобой», скончался на 73-м году жизни.

«Сегодня ушел в мир иной народный артист Беларуси, выдающийся композитор, Иванов Валерий Кириллович. Вечная светлая память, друг», – написал на своей странице в Facebook руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Валерий Иванов родился 4 января 1948 года в Глуске Могилевской области. В 1988 году он был признан заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, а спустя 10 лет стал Народным артистом Республики Беларусь.

Иванов известен как автор музыки для многих популярных песен, которые прозвучали в исполнении ансамбля «Сябры», Верасы, Любови Успенской, Змитера Войтюшкевича и других. Он также написал вокально-симфоническую поэму «Элегия о четвертой березе» на стихи М.Танка, симфоническую поэму «Посвящения старому городу», драматическую поэму «Сымон-музыка» для оркестра народных инструментов и другие произведения.

Ранее стало известно о смерти российского композитора Дмитрия Данина. Песни на его музыку исполняли Николай Караченцов, Михаил Боярский, Ольга Кабо, Лариса Долина и многие другие.



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Музыкант известен как автор музыки для многих популярных песен, прозвучавших в исполнении ансамбля «Сябры».
 
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