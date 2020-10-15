Не стало композитора, автора музыки песни «Ты да я, да мы с тобой» Валерия Иванова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский композитор Валерий Иванов, автор музыки песен «Гуляць дык гуляць», «Ты да я, да мы с тобой», скончался на 73-м году жизни.

«Сегодня ушел в мир иной народный артист Беларуси, выдающийся композитор, Иванов Валерий Кириллович. Вечная светлая память, друг», – написал на своей странице в Facebook руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Валерий Иванов родился 4 января 1948 года в Глуске Могилевской области. В 1988 году он был признан заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, а спустя 10 лет стал Народным артистом Республики Беларусь.

Иванов известен как автор музыки для многих популярных песен, которые прозвучали в исполнении ансамбля «Сябры», Верасы, Любови Успенской, Змитера Войтюшкевича и других. Он также написал вокально-симфоническую поэму «Элегия о четвертой березе» на стихи М.Танка, симфоническую поэму «Посвящения старому городу», драматическую поэму «Сымон-музыка» для оркестра народных инструментов и другие произведения.