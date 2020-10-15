Алиев и Пашинян ответили, пойдут ли Азербайджан и Армения на компромисс?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Азербайджана заявил, что ни при каких условиях не допустит нарушения территориальной целостности страны и не признает Карабах независимым.

"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Премьер Армении в ответ сказал, что для него такой чертой является право на самоопределение народа непризнанной НКР.

"Есть такая черта, и эта черта - право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива - Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха - это для нас "красная черта", за которую мы не можем перешагнуть", - заявил Пашинян.

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