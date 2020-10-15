ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев и Пашинян ответили, пойдут ли Азербайджан и Армения на компромисс?

15.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Азербайджана заявил, что ни при каких условиях не допустит нарушения территориальной целостности страны и не признает Карабах независимым.

© Sputnik
Алиев и Пашинян расшифровали "базовые принципы урегулирования"

"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Премьер Армении в ответ сказал, что для него такой чертой является право на самоопределение народа непризнанной НКР. 

"Есть такая черта, и эта черта - право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива - Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха - это для нас "красная черта", за которую мы не можем перешагнуть", - заявил Пашинян.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ильхам Алиев и Никол Пашинян рассказали, на какие компромиссы могут пойти Баку и Ереван в ситуации с Нагорным Карабахом и где находится та самая "красная черта", за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко внес корректировки в судейский корпус Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика