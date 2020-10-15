Источник материала: Sputnik Беларусь

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

В интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян раскрыли "базовые принципы урегулирования" конфликта в Нагорном Карабахе.

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