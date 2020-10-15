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Гайдукевич ― Короткевич: что главное в конституционной реформе?
15.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На радио Sputnik Беларусь ― итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков ― сопредседателя движения "Говори правду" Татьяны Короткевич и заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича.
Темы беседы:
― только ли внешними причинами
― МИД Беларуси вручил
― конституционная реформа: что в ней
― телеведущего Дмитрия Кохно оштрафовали на 675 рублей, а баскетболистка
― Компания Disney увольняет 28 тысяч сотрудников
Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik смотрите в видеотрансляции.
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Дискуссия в обществе о корректировках Конституции, натянутые отношения Беларуси с южными и западными соседями, вторая волна коронавируса, постпротестные санкции...
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