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Гайдукевич ― Короткевич: что главное в конституционной реформе?

15.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На радио Sputnik Беларусь ― итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков ―  сопредседателя движения "Говори правду" Татьяны Короткевич и заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича. 

© Sputnik
Речиц: Всебелорусское собрание нужно наделить конституционными полномочиями

Темы беседы:

― только ли внешними причинами осложнена ситуация в Беларуси?

― МИД Беларуси вручил ноту послу Украины после указа Зеленского

― конституционная реформа: что в ней главное ―  мнение гостей Sputnik

― телеведущего Дмитрия Кохно оштрафовали на 675 рублей, а баскетболистка Елена Левченко арестована еще на 72 часа

― Компания Disney увольняет 28 тысяч сотрудников

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik смотрите в видеотрансляции.

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Дискуссия в обществе о корректировках Конституции, натянутые отношения Беларуси с южными и западными соседями, вторая волна коронавируса, постпротестные санкции...
 
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