Гайдукевич ― Короткевич: что главное в конституционной реформе?

Источник материала: Sputnik Беларусь

На радио Sputnik Беларусь ― итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков ― сопредседателя движения "Говори правду" Татьяны Короткевич и заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича.

Темы беседы:

― только ли внешними причинами осложнена ситуация в Беларуси?

― МИД Беларуси вручил ноту послу Украины после указа Зеленского

― конституционная реформа: что в ней главное ― мнение гостей Sputnik

― телеведущего Дмитрия Кохно оштрафовали на 675 рублей, а баскетболистка Елена Левченко арестована еще на 72 часа

― Компания Disney увольняет 28 тысяч сотрудников

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik смотрите в видеотрансляции.

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