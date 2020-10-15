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Кашепаров и легендарные "Песняры" на фото из архива – к юбилею солиста

15.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Его звонкий, неподражаемый голос когда-то стал одной из самых блистательных находок основателя "Песняров", народного артиста Советского Союза Владимира Мулявина.

© Sputnik Вячеслав Шарапов
Кашепарову – 70! Легендарный песняр встречает юбилей на сцене в Сочи

Потом был ряд знаковых песен, в которых солировал Анатолий Ефимович, среди них хит на все времена "Вологда" Б.Мокроусова и М.Матусовского, "Спадчына" Игоря Лученка и Янки Купалы и ряд других, известных работ. В уникальной палитре "Песняров" его голос звучал то нежной пасторалью, то невероятно высоким, пронзительным вокализом.

Свое 70-летие наш песняр встречает в Сочи, ведь он в прекрасной форме и до сих пор выступает, а зрители всех поколений по-прежнему вместе с артистом поют легендарную "Вологду".

Смотрите в фотоленте Sputnik редкие фото из архива солиста легендарного белорусского ансамбля.

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Легендарному песняру, одному из самых узнаваемых белорусских артистов Анатолию Кашепарову сегодня исполнилось 70 лет.
 
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Анатолию Кашепарову, — 70. А он и сейчас споет о вологодском доме, где "резной полисад", верите?
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