Источник материала: Sputnik Беларусь

Его звонкий, неподражаемый голос когда-то стал одной из самых блистательных находок основателя "Песняров", народного артиста Советского Союза Владимира Мулявина.

Потом был ряд знаковых песен, в которых солировал Анатолий Ефимович, среди них хит на все времена "Вологда" Б.Мокроусова и М.Матусовского, "Спадчына" Игоря Лученка и Янки Купалы и ряд других, известных работ. В уникальной палитре "Песняров" его голос звучал то нежной пасторалью, то невероятно высоким, пронзительным вокализом.

Свое 70-летие наш песняр встречает в Сочи, ведь он в прекрасной форме и до сих пор выступает, а зрители всех поколений по-прежнему вместе с артистом поют легендарную "Вологду".

Смотрите в фотоленте Sputnik редкие фото из архива солиста легендарного белорусского ансамбля.

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