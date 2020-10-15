Пьяный водитель уснул в машине, пока стоял на светофоре – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне в дежурную часть ГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение, что возле деревни Копище стоит машина, водитель которой, возможно, пьян.

Инспекторы выехали на место и нашли Opel: его водитель мирно спал за рулем. Впоследствии выяснилось, что 38-летний житель Минского района действительно пьян (3,56 промилле). На него составили протокол, а машину отогнали на штрафстоянку.