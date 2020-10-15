Транспортный коллапс на границе продолжается

Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза.





По данным Госпогранкомитета на 18:00 больше всего фур ожидает очереди на литовском направлении — 340:

«Каменный Лог» — более 140;

«Бенякони» — более 100;

«Привалка» — более 70;

«Котловка» — более 30.

Чуть меньше грузовиков стоит на границе с Латвией — более 210:

«Григоровщина» — более 120;

«Урбаны» — более 90.

Еще 130 больше грузов ждет выезда в Польшу: