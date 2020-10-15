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Транспортный коллапс на границе продолжается
Источник материала: Навiны
Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 18:00 больше всего фур ожидает очереди на литовском направлении — 340:
Чуть меньше грузовиков стоит на границе с Латвией — более 210:
Еще 130 больше грузов ждет выезда в Польшу:
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Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза.
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