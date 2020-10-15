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Транспортный коллапс на границе продолжается

15.10.2020 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза.

Транспортный коллапс на границе продолжается

По данным Госпогранкомитета на 18:00 больше всего фур ожидает очереди на литовском направлении — 340:

  • «Каменный Лог» — более 140;
  • «Бенякони» — более 100;
  • «Привалка» — более 70;
  • «Котловка» — более 30.

Чуть меньше грузовиков стоит на границе с Латвией — более 210:

  • «Григоровщина» — более 120;
  • «Урбаны» — более 90.

Еще 130 больше грузов ждет выезда в Польшу:

  • «Брузги» — более 80;
  • «Берестовица» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.
 
 
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Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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