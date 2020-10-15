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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в пятницу, 16 октября.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром в некоторых регионах страны сгустится туман.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС
О советах Госавтоинспекции можно
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в пятницу, 16 октября.
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