На пятницу объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в пятницу, 16 октября.



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По прогнозам синоптиков, ночью и утром в некоторых регионах страны сгустится туман.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.