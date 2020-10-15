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С начала протестов 1200 айтишников переехали в Украину

15.10.2020 20:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нестабильная политическая ситуация в Беларуси вынудила около 1200 местных айтишников переехать в соседнюю Украину. Об этом в комментарии изданию DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков. «Поток растет, потому что ситуация не успокаивается», — подчеркнул он. К тому же ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами о переносе офисов в Украину.

Южная соседка рассчитывает на положительный эффект для экономики от новоприбывших специалистов. Там уже подсчитали, что один айтишник производит в среднем $100 000 добавленной стоимости в год.

Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 млн долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину, — делится расчетами директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нестабильная политическая ситуация в Беларуси вынудила около 1200 местных айтишников переехать в соседнюю Украину. Об этом в комментарии изданию DW рассказал...
 
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