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ФРГ, Франция и Польша призывают к проведению новых выборов в Беларуси

15.10.2020 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главы внешнеполитических ведомств Германии, Польши и Франции призвали провести новые президентские выборы в Беларуси.

ФРГ, Франция и Польша призывают к проведению новых выборов в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер

Как сказано в совместном заявлении министров, голосование должно пройти в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей от ОБСЕ, отмечает «Эхо Москвы».

Они также осудили насилие со стороны белорусских властей и произвольные аресты, а также подчеркнули, что не признают итоги президентских выборов, которые прошли в августе.

 
 
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Главы внешнеполитических ведомств Германии, Польши и Франции призвали провести новые президентские выборы в Беларуси.
 
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