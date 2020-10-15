ФРГ, Франция и Польша призывают к проведению новых выборов в Беларуси

Главы внешнеполитических ведомств Германии, Польши и Франции призвали провести новые президентские выборы в Беларуси.



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Как сказано в совместном заявлении министров, голосование должно пройти в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей от ОБСЕ, отмечает «Эхо Москвы».

Они также осудили насилие со стороны белорусских властей и произвольные аресты, а также подчеркнули, что не признают итоги президентских выборов, которые прошли в августе.