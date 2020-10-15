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Политолог: все достижения Лукашенко последних лет в диалоге с Западом полностью утрачены

15.10.2020 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению польского политолога, замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской, слишком запоздал, чтобы вынудить Александра Лукашенко уйти в отставку.

Политолог: все достижения Лукашенко последних лет в диалоге с Западом полностью утрачены

Эксперт отметил, что хотя Лукашенко, «во многом», восстановил контроль над ситуацией в стране, «сложившееся положение ему совсем не невыгодно».

«Он стал значительно более политически зависимым от России, нежели это было раньше, — сказал политолог в комментарии «Польскому радио». — Его мосты в отношениях с Западом, и с ближайшими соседями сожжены, Лукашенко включен в санкционный список Евросоюза, а все достижения очень осторожного диалога последних лет, после 2014 года, полностью утрачены. Я думаю, что призыв Светланы Тихановской — это элемент верной политической тактики. Но повторюсь ещё раз – ультиматум выдвинут слишком поздно, чтобы вынудить Лукашенко пойти в отставку».

 
 
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По мнению польского политолога, замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской, слишком...
 
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