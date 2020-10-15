Политолог: все достижения Лукашенко последних лет в диалоге с Западом полностью утрачены

По мнению польского политолога, замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской, слишком запоздал, чтобы вынудить Александра Лукашенко уйти в отставку.





Эксперт отметил, что хотя Лукашенко, «во многом», восстановил контроль над ситуацией в стране, «сложившееся положение ему совсем не невыгодно».