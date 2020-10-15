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Политолог: все достижения Лукашенко последних лет в диалоге с Западом полностью утрачены
Источник материала: Навiны
По мнению польского политолога, замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской, слишком запоздал, чтобы вынудить Александра Лукашенко уйти в отставку.
Эксперт отметил, что хотя Лукашенко, «во многом», восстановил контроль над ситуацией в стране, «сложившееся положение ему совсем не невыгодно».
«Он стал значительно более политически зависимым от России, нежели это было раньше, — сказал политолог в комментарии
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По мнению польского политолога, замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаша Адамского, ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской, слишком...
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