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Страны "Веймарского треугольника" призвали провести в Беларуси новые выборы

15.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Франция, Польша) призвали провести в Беларуси новые выборы, которые были бы свободными и справедливыми, проведёнными по международным стандартам и в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообшает euroradio.fm со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов упомянутых стран Хайко Мааса, Жан-Иво Ле Дриано и Збигнева Рау. Они провели встречу в Париже.

В заявлении отмечается, что страны "Веймарского треугольника" поддерживают "посреднические усилия ОБСЕ". Также в нём содержится призыв к Еврокомиссии "разработать комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси".
 
 
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Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Франция, Польша) призвали провести в Беларуси новые выборы, которые были бы свободными и справедливыми, проведёнными...
 
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