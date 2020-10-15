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Один специалист - 100 тыс. долларов добавленной стоимости в год. В Украину из Беларуси переехали уже 1,2 тыс. айтишников

15.10.2020 21:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов. Об этом DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.


Фото: TUT.BY

— У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи IT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается, — отметил он.

Борняков также рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства в Украине. А известная компания PandaDoc, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, уже приняла такое решение.

В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских «айтишников». Один такой специалист производит в среднем около 100 000 долларов в год добавленной стоимости, говорит в разговоре с DW директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

— Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 млн долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину, — подчеркнул эксперт. Зарплата «айтишника» составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет эксперт.

Переезд белорусских IT-специалистов в Украину крайне полезен и для репутации страны, подчеркивает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

— У нас была такая ситуация в 2014 году, когда началась война и мобилизация, а СБУ активизировала рейды в IT-компаниях. Тогда несколько компаний переехало в Польшу. Это были огромные репутационные потери, а развитие отрасли затормозилось, — напомнил эксперт.

С 2017 года рост экспорта услуг украинской IT-отрасли составляет около 30 процентов ежегодно.

— Если белорусские IТ-специалисты почувствуют себя как дома и будут об этом рассказывать, то можно ожидать больше инвестиций в Украину, — надеется Дубровский.

Напомним, в начале октября стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Согласно документу, предпринимателям и специалистам в сфере информационных технологий и инноваций продлен срок временного пребывания до 180 дней в году. Также для них вводится пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство с возможностью получения документов в трехдневный срок без выезда из Украины и другие преференции.

В Беларуси этот указ назвали недружественным и дискриминационным. По этому поводу послу Украины в Беларуси была вручена нота.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
 
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