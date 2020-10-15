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Один специалист - 100 тыс. долларов добавленной стоимости в год. В Украину из Беларуси переехали уже 1,2 тыс. айтишников
Источник материала: Tut.by
С начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов. Об этом
— У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи IT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается, — отметил он.
Борняков также рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства в Украине. А известная
В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских «айтишников». Один такой специалист производит в среднем около 100 000 долларов в год добавленной стоимости, говорит в разговоре с DW директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
— Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 млн долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину, — подчеркнул эксперт. Зарплата «айтишника» составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет эксперт.
Переезд
— У нас была такая ситуация в 2014 году, когда началась война и мобилизация, а СБУ активизировала рейды в IT-компаниях. Тогда несколько компаний переехало в Польшу. Это были огромные репутационные потери, а развитие отрасли затормозилось, — напомнил эксперт.
С 2017 года рост экспорта услуг украинской IT-отрасли составляет около 30 процентов ежегодно.
— Если белорусские IТ-специалисты почувствуют себя как дома и будут об этом рассказывать, то можно ожидать больше инвестиций в Украину, — надеется Дубровский.
Напомним, в начале октября стало известно, что Владимир Зеленский
В Беларуси этот указ назвали недружественным и дискриминационным. По этому поводу послу Украины в Беларуси
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Один специалист - 100 тыс. долларов добавленной стоимости в год. В Украину из Беларуси переехали уже 1,2 тыс. айтишников
Об этом рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
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