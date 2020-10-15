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Романчук спрогнозировал, когда у Лукашенко начнется паника
Источник материала: Навiны
По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука,Александр Лукашенко сегодня опять атакует, пользуясь поддержкой Москвы.
К отметил он в комментарии
Главное, чего хочет Лукашенко, это раздробить протест, уверен эксперт: «Он ведь не разговаривает с Тихановской и членами Координационного совета, а разговаривает с Бабарико, который зависим от президента. Таким образом, он пытается показать, что общается со своими противниками ради стабильности в Беларуси. А ужесточение направлено на другую категорию людей, которые «радикализировались». Он показывает, что пойдет тут до конца. Так что это разные части одного и того же сценария и все ради сохранения власти».
Вместе с тем он пока не заметил в действиях первого президента паники. Как ему представляется, паника наступит, когда Лукашенко обнаружит раскол в стане силовиков или произойдет итальянская забастовка чиновников.
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По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука,Александр Лукашенко сегодня опять атакует, пользуясь поддержкой Москвы.
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