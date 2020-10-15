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Романчук спрогнозировал, когда у Лукашенко начнется паника

15.10.2020 21:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука,Александр Лукашенко сегодня опять атакует, пользуясь поддержкой Москвы.

Романчук спрогнозировал, когда у Лукашенко начнется паника
Фото president.gov.by

К отметил он в комментарии «Голосу Америки», на данном этапе противостояние вошло в решающую фазу: «Оно длится уже больше 70 дней. Для любого общества это очень много, это испытание на прочность. А что будет дальше, сказать трудно. Конечно же, люди устали. И какую-то стратегию выхода из противостояния они должны видеть. Если до 25 октября не произойдет никаких радикальных перемен, значит тогда забастовка. Если ее не будет, то протест начнет сдуваться».

Главное, чего хочет Лукашенко, это раздробить протест, уверен эксперт: «Он ведь не разговаривает с Тихановской и членами Координационного совета, а разговаривает с Бабарико, который зависим от президента. Таким образом, он пытается показать, что общается со своими противниками ради стабильности в Беларуси. А ужесточение направлено на другую категорию людей, которые «радикализировались». Он показывает, что пойдет тут до конца. Так что это разные части одного и того же сценария и все ради сохранения власти».

Вместе с тем он пока не заметил в действиях первого президента паники. Как ему представляется, паника наступит, когда Лукашенко обнаружит раскол в стане силовиков или произойдет итальянская забастовка чиновников.

 
 
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По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука,Александр Лукашенко сегодня опять атакует, пользуясь поддержкой Москвы.
 
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