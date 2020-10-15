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За девять лет мы только раз достигли плана по ВВП. Куда привела страну плановая экономика?

15.10.2020 21:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году заканчивается очередная пятилетка, и уже вовсю правительство и заинтересованные министерства разрабатывают планы и прогнозы на 2021—2025 годы. Пока подробности программы не озвучиваются, но уже известно, что на ближайшую пятилетку запланирован рост зарплат в два раза, а рост ВВП — на 20%, развить отстающие регионы и все в таком же позитивном духе. Реально ли это вообще? Сколько раз планы пятилетки оставались на бумаге и куда мы пришли благодаря такой экономике? Читайте и слушайте новый выпуск подкаста «Про деньги».

Часть разговора мы публикуем в текстовом варианте, а часть можно скачать в формате mp3 по ссылке. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс. Музыка». Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках.

Главные мысли

— Разницу между планом и прогнозом просто объяснить на примере. Все мы регулярно сталкиваемся в прогнозом погоды, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Мы можем с разной степенью успешности пытаться спрогнозировать погоду, но на данном этапе развития никто в мире не может планировать погоду. Никто не делает вид, что это умеет.

 
 
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В этом году заканчивается очередная пятилетка, и уже вовсю правительство и заинтересованные министерства разрабатывают планы и прогнозы на 2021—2025 годы. Пока...
 
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