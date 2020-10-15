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Flo сделала бесплатной премиум-версию приложения для белорусок навсегда

15.10.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премиум-версия приложения Flo стала бесплатной для белорусских пользовательниц, причем навсегда. Такой подарок компания сделала в честь своего пятилетия.

— Flo основан белорусами и в Беларуси, и мы хотим, чтобы любая девушка и женщина в нашей стране имела актуальную и достоверную информацию о своем здоровье независимо от ее социального положения, возраста и того, где она живет — в Минске или в самом отдаленном регионе страны. Поэтому мы сделали премиум-версию Flo навсегда бесплатной для белорусок. Flo уже скачали 750 000 пользовательниц в Беларуси. Это более трети женщин репродуктивного возраста. Теперь и они, и все новые пользовательницы в стране получат бесплатную премиум-подписку, — рассказали dev.by в компании.  



Премиум-подписка Flo — это неограниченный доступ к персонализированному контенту и функционалу приложения: мультимедийным курсам, статьям, аналитике цикла, отчетам о состоянии здоровья и чат-ботам, которые помогут женщинам лучше понимать сигналы своего тела. Все материалы Flo разработаны совместно с врачами и экспертами в области здоровья. Бесплатный доступ к расширенному функционалу был активирован для пользовательниц в Беларуси автоматически.

Flo — белорусское приложение для женского здоровья. По версии аналитической платформы Appannie, в прошлом году Flo стало самым популярным в мире приложением в App Store в категории Health&Fitness.
 
Теги: Минск
 
 
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Премиум-версия приложения Flo стала бесплатной для белорусских пользовательниц, причем навсегда. Такой подарок компания сделала в честь своего пятилетия.
 
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