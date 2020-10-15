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Тихановская не рассматривает вариант призыва к прекращению протеста в обмен на освобождение политзаключенных

15.10.2020 22:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет рассматривать предложения властей по формуле призыв к прекращению акций протеста в обмен на освобождение всех политзаключенных.

Тихановская не рассматривает вариант призыва к прекращению протеста в обмен на освобождение политзаключенных

Как заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, подобных предложений со стороны власти даже не поступало. Но если бы они вдруг возникли, что «Светлана бы отказалась», сообщает «Свабода».

О такой якобы инициативе со стороны чиновников написали ряд СМИ, сообщив, что в Координационный совет поступило неофициальное предложение выпустить всех узников режима на свободу (в том числе и мужа Светланы — Сергея).

Однако экс-кандидат заявила, что супруг бы ей такую сделку с властью не простил бы.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет рассматривать предложения властей по формуле призыв к прекращению акций протеста в обмен на освобождение...
 
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